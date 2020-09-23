23.09.2020 - 09:21 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Eylül Kandilli - AFAD son depremler
Son depremler nerede oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 23 Eylül son depremler listesi.
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını sorgulamak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi internet sitelerinden son depremler listelerini kontrol edebiliyorlar.
23 EYLÜL SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.