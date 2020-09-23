Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Eylül Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını sorgulamak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi internet sitelerinden son depremler listelerini kontrol edebiliyorlar.

23 EYLÜL SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ