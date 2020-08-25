Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 25 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 25 Ağustos meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER 25 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Ağustos 2020 saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre, deprem nedeniyle kentte herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı.