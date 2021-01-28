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28.01.2021 - 09:12 |

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu 28 Ocak? Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 Ocak 2021 bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. Ayrıca deprem haritası üzerinden depremin meydana geldiği bölgeyi görüntüleyebiliyorsunuz.

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu 28 Ocak? Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Deprem listesine bakara depremin nerede, kaç şiddetinde ve derinliğinde meydana geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 28 Ocak son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardıBursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.
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