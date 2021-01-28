Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu 28 Ocak? Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Deprem listesine bakara depremin nerede, kaç şiddetinde ve derinliğinde meydana geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 28 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 28 Ocak son depremler listesi...

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