Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 7 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler
Deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 7 Eylül itibariyle meydana gelen son depremler listesi...
Son depremler... Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? 7 Eylül son depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor.
İRAN'DA DEPREM
İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.
Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD İÇİN TIKLAYINIZ