Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 15 Şubat son depremler listesi AFAD - Kandilli

Son depremler her geçen gün daha çok merak konusu oluyor. Ege kıyılarında yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar nerede, kaç büyüklüğünde deprem yaşandığını sorguluyor. AFAD son dakika depremleri duyurmaya devam ederken Kandilli de son depremler listesi ile ayrıntıları paylaşmayı sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Ege kıyılarında gerçekleşen depremlerin akabinde AFAD, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Afyonkarahisar'da 00.08'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 5.39 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremi, 4.0 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlik şeklinde açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...