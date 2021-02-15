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15.02.2021 - 01:05 |

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 15 Şubat son depremler listesi AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise son depremleri erişime sunuluyor. Peki, deprem mi oldu? Anlık deprem listesi açıklanmaya devam ediyor. Yurdun her köşesinde yaşanan depremler ve deprem şiddeti 15 Şubat son depremler listesinde...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 15 Şubat son depremler listesi AFAD - Kandilli

Son depremler her geçen gün daha çok merak konusu oluyor. Ege kıyılarında yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar nerede, kaç büyüklüğünde deprem yaşandığını sorguluyor. AFAD son dakika depremleri duyurmaya devam ederken Kandilli de son depremler listesi ile ayrıntıları paylaşmayı sürdürüyor. 

DEPREM Mİ OLDU?

Ege kıyılarında gerçekleşen depremlerin akabinde AFAD, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Afyonkarahisar'da 00.08'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 5.39 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremi, 4.0 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlik şeklinde açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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