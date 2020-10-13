13.10.2020 - 17:07 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (13 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler haritası
Türkiye genelinde son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre dün akşam saatlerinde merkez üssü Van'ın Gedikbulak ilçesi olan ve birçok çevre ilde hissedilen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Yurt genelinde ve çevresinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. İşte son depremler haritası...
VAN'DA KORKUTAN DEPREM
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Van'ın Gedikbulak ilçesinde saat 21.44''de 3.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 2.6 km olarak duyuruldu.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.