Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (13 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Yurt genelinde ve çevresinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. İşte son depremler haritası...



VAN'DA KORKUTAN DEPREM



AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Van'ın Gedikbulak ilçesinde saat 21.44''de 3.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 2.6 km olarak duyuruldu.



















