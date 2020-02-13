Deprem mi oldu, nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde 13 Åžubat son depremler haritasÄ±: Kandilli ve AFAD aÃ§Ä±klÄ±yor

GÃ¼n itibariyle merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esi olan deprem haberi sonrasÄ± vatandaÅŸlar bugÃ¼n meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte 13 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tÃ¼m bilgiler ve tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3.8 ÅŸiddetindeki Manisa sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±...



MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA 3.9 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREMLER SARSILDI!



Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. AFAD verilerine gÃ¶re saat 13.43'te gerÃ§ekleÅŸen depremin derinliÄŸi 9.56 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Deprem Ä°zmir, AydÄ±n ve Ã§evre illerde de hissedildi.

ELAZIÄž'DA KORKUTAN 3.8 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREM! (12 ÅžUBAT Ã‡ARÅžAMBA)

AFAD'Ä±n geÃ§tiÄŸi son dakika verilerine gÃ¶re ElazÄ±ÄŸ'da merkez Ã¼ssÃ¼ Sivrice olan 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem yaÅŸandÄ±.

Saat 12.35'te meydana gelen depremin derinliÄŸinin 10 kilometre olduÄŸu bildirildi.Â

Kandilli Rasathanesi'nin veÂ Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geÃ§tiÄŸi bilgilere gÃ¶re ise depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.9 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

BugÃ¼n yaÅŸanan deprem, ElazÄ±ÄŸ'da 24 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremle aynÄ± noktada gerÃ§ekleÅŸti.Â

Â SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?

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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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