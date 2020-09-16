Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (16 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan ve Elazığ dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesin olan 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
MALATYA 3.8 İLE SALLANDI
Son dakika haberine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
AFAD Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 23.57 olarak belirtilirken derinliği 7 km olarak açıklandı.