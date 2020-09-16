Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (16 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesin olan 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...



MALATYA 3.8 İLE SALLANDI



Son dakika haberine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.



AFAD Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saati 23.57 olarak belirtilirken derinliği 7 km olarak açıklandı.