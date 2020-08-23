Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (23 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.