Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (23 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan ve birçok çevre ilde hissedilen 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçmiş olsun Malatya.— A F A D (@AFADBaskanlik) August 23, 2020
Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.