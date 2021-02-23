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23.02.2021 - 01:59 |

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Şubat Kandilli - AFAD son depremler

Son dakika depremler günün konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri ise açıklamayı sürdürüyor. Vatandaşlar ülke genelinde meydana gelen depremleri sorguluyor. Peki, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Şubat Kandilli - AFAD son depremler

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de artçı ve şiddetli depremler olmaya devam ediyor. AFAD son depremleri anbean vatandaşlara duyuruyor. Kandilli Rasathanesi ise son dakika depremler ile hangi ilde, kaç şiddetinde ve saat kaçta sarsıntı olduğunu bildiriyor. 23 Şubat Salı 01:42 sıralarında Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 23 Şubat son dakika depremleri...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler listesine göre, Sivas Merkez'de saat 01:42 sıralarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Sivas'ta yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Şubat Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Şubat Kandilli - AFAD son depremler

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