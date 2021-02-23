Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Şubat Kandilli - AFAD son depremler

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de artçı ve şiddetli depremler olmaya devam ediyor. AFAD son depremleri anbean vatandaşlara duyuruyor. Kandilli Rasathanesi ise son dakika depremler ile hangi ilde, kaç şiddetinde ve saat kaçta sarsıntı olduğunu bildiriyor. 23 Şubat Salı 01:42 sıralarında Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 23 Şubat son dakika depremleri...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler listesine göre, Sivas Merkez'de saat 01:42 sıralarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Sivas'ta yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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