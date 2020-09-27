Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (27 Eylül) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklandı
Son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Bu kez gece geç saatlerde Ege Denizi civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 15:22'de Yunanistan açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. Heyecan yaratan sarsıntı sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritasına çevrildi. İşte son dakika depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan ve birçok çevre ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
EGE'DE BİR DEPREM DAHA
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 11.73 km olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak olarak açıkladı. Derinliğinin ise 13.4 km olarak bildirildi. Saat 15.28'de de aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 9.3 km olarak açıklandı.