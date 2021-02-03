Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 3 Şubat son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin nerede gerçekleştiği, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği, Depremim meydana geldiği bölgenin enlem ve boylamları gibi birçok veri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Haftanın ilk günü İzmir açıklarında meydana gelen birçok depremin ardından dün Kayseri'de ve Muş'ta hissedilen depremler meydana gelmişti. İşte Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem olduğu sorusunun yanıtı...

AFAD 3 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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