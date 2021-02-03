03.02.2021 - 07:42 |
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 3 Şubat son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD listelemeye devam ediyor. Meydana gelen depremin yerel saat ile kaçta meydana geldiği, merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiğine dair birçok veri vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ediyor. Hafta başında İzmir Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremlerin ardından Dün Kayseri ve Muş'ta deprem paniği yaşandı. İşte son depremler listesi..
Deprem mi oldu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin nerede gerçekleştiği, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği, Depremim meydana geldiği bölgenin enlem ve boylamları gibi birçok veri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Haftanın ilk günü İzmir açıklarında meydana gelen birçok depremin ardından dün Kayseri'de ve Muş'ta hissedilen depremler meydana gelmişti. İşte Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem olduğu sorusunun yanıtı...
AFAD 3 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
Ev sahibi duştayken içeri girdi! Hayatının şokunu yaşadı...Ankara'da ev sahibi duştayken eve giren ve duştan çıkan ikamet sahibinin ziynet eşyalarını gasp eden hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının daha önceden de aynı suçtan hüküm giydiği ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.