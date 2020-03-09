Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Marmara Denizi Yalova açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Deprem'in büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. Bu deprem sonrası "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu sıklaştı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.







