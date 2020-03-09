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09.03.2020 - 01:42 |

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Yalova açıkları olan ve İstanbul dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Marmara Denizi Yalova açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Deprem'in büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. Bu deprem sonrası "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu sıklaştı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor



 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
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