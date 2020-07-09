09.07.2020 - 00:22 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (8 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklandı
Türkiye'de son olarak Malatya'nın Uluköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre deprem, dün akşam saat 23.57'de meydana gelen sarsıntı sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritasına çevrildi. İşte son dakika depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Malatya olan birçok çevre ilde hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
DAKİKA DAKİKA MALATYA DEPREMİ AYRINTILARI!