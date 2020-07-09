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09.07.2020 - 19:33 |

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Kandilli ve AFAD, son dakika depremlerini listelemeye devam ediyor. Son olarak dün akşam Malatya'da meydana gelen 4.4. şiddetindeki deprem sonrası bugün meydana gelen son depremler merak ediliyor. İşte 9 Temmuz son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Yurt genelinde birbiri ardına gelen depremler sonrası vatandaşlar son depremler ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki en son ne zaman deprem oldu? İşte 9 Temmuz Perşembe gününe ilişkin son dakika deprem haberleri...

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.49'da Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.
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