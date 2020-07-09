Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (9 Temmuz) Kandilli - AFAD son depremler listesi açıklanıyor

Yurt genelinde birbiri ardına gelen depremler sonrası vatandaşlar son depremler ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki en son ne zaman deprem oldu? İşte 9 Temmuz Perşembe gününe ilişkin son dakika deprem haberleri...

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.49'da Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ