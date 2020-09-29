29.09.2020 - 09:16 |
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 29 Eylül son depremler AFAD - Kandilli
Son depremler nasıl sorgulanır? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenen son depremler listesine göre bugün deprem oldu mu? İşte 29 Eylül son depremler listesi...
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar Kandilli ve AFAD resmi internet sitesine girerek son depremleri görüntüleyebilirler. Peki bugün deprem oldu mu?
SON DEPREMLER 29 EYLÜL 2020
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre saaat 01.06'da Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane önünde can verdi! Kimse müdahale etmediKocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.