Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 29 Eylül son depremler AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar Kandilli ve AFAD resmi internet sitesine girerek son depremleri görüntüleyebilirler. Peki bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER 29 EYLÜL 2020

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre saaat 01.06'da Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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