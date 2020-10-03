Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Ekim son depremler AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER 3 EKİM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ