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03.10.2020 - 09:20 |

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Ekim son depremler AFAD - Kandilli

Son depremler listesi... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi. İşte 3 Ekim son depremler listesi.

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Ekim son depremler AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER 3 EKİM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Avokadonun tanesi 10 lira olunca hırsızlıklar arttıAntalya'nın Kumluca ilçesindeki avokado bahçeleri, hırsızların yeni hedefi oldu. Avokadonun tanesinin pazarda 10 liraya satılması sonrasında, ilçedeki birçok bahçede hırsızlık yaşandı.
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