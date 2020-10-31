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31.10.2020 - 09:30 |

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli 31 Ekim | Deprem mi oldu, İzmir'de deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? Dün İzmir'de meydana gelen 6.6. büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana geldi. Büyük korku yaşatan İzmir depreminin ardından bugün İzmir'de bir deprem daha oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi.

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli 31 Ekim | Deprem mi oldu, İzmir'de deprem oldu mu?

Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor.

31 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
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