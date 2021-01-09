Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika depremler: AFAD - Kandilli deprem listesi 9 Ocak

Son dakika depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan ölçümlere göre Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler son depremler listesinde yer alıyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede meydana gelen depremleri son depremler listesinden sorgulayabiliyorlar. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte son dakika depremler.

9 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın 117,5 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ