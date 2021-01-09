09.01.2021 - 09:06 |
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika depremler: AFAD - Kandilli deprem listesi 9 Ocak
Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 9 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen son depremler.
Son dakika depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan ölçümlere göre Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler son depremler listesinde yer alıyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede meydana gelen depremleri son depremler listesinden sorgulayabiliyorlar. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte son dakika depremler.
9 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın 117,5 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Korona yüzünden tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.