24.12.2020 - 09:20 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler 24 Aralık
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 24 Aralık son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden son depremler listesini kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar.
24 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye'de 24 Aralık itibariyle deprem oldu mu? Gece 02.53'te Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre depremin derinliği 7.7 km. Bugün büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.