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09.03.2020 - 21:25 |

Deprem mi oldu, nerede ne zaman saat kaçta deprem oldu? (9 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Gün itibariyle merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi ve Akdeniz'de meydana gelen son deprem haberleri sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 9 Mart Pazartesi günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği Manisa depreminin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, nerede ne zaman saat kaçta deprem oldu? (9 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

AFAD verilerine göre, dün akşam saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (9 MART)

Deprem mi oldu, nerede ne zaman saat kaçta deprem oldu (9 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor




 

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