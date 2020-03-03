Deprem mi oldu, nerede saat kaçta deprem oldu? (3 Mart Salı) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Dün Malatya'da 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 3 Mart son depremler listesi...

3 MART SON DEPREMLER

Bugün saat 10.50 itibarıyla 3'ün üzerinde tek deprem oldu. Saat 10.18'de Şanlıurfa Birecik 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.