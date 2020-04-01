Son depremler haritası! Marmara ve Ege'de üst üste deprem (1 Nisan) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor
Türkiye'de deprem haberleri dur durak bilmiyor. Her geçen bir yenisinin eklendiği depremlere bu kez de Elazığ, Marmara ve Ege'de meydana gelen depremler konu oldu. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok deprem mi oldu, nerede deprem oldu, deprem kaç şiddetinde, merkez üssü neresi gibi en çok merak edilen soruların cevaplarını arıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle yurtta meydana gelen son dakika deprem haberlerinin ayrıntıları...
Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Elazığ'da 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 1 Nisan Çarşamba itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...
MARMARA VE EGE'DE ÜST ÜSTE DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi, saat 22:03'de Tekirdağ'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 9.0 km olarak açıkladı.
ELAZIĞ 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!
Kandilli Rasathanesi, saat 15:20'de Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.
SON DEPREMLER HARİTASI (1 NİSAN)