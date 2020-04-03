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03.04.2020 - 20:14 |

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında duyuruyor: Son depremler haritası!

Son dakika deprem haberleri bir kez daha bu kez Van'dan gelen haberle gündem oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı haberin ayrıntılarına göre AFAD, Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler haritasına çevrildi. İşte 3 Nisan Cuma son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında duyuruyor: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 3 Nisan Cuma günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği 4.3 şiddetindeki Van depreminin ayrıntıları...

VAN 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi, saat 12:42'de Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (3 NİSAN)

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında duyuruyor: Son depremler haritası
















 

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