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03.04.2020 - 19:28 |

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Türkiye'nin dört bir yanından son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 12:42 itibariyle yapılan açıklamaya göre Van'ın Saray ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Çevre illerde de oldukça hissedilen deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine çevrildi. İşte milliyet.com.tr üzerinden öğrenebileceğiniz son dakika depremleri listesi...

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 3 Nisan Cuma günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği 4.3 şiddetindeki Van depreminin ayrıntıları...

VAN 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi, saat 12:42'de Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (3 NİSAN)

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası
















 

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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