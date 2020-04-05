05.04.2020 - 19:38 |
Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (5 Nisan Pazar) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası!
Türkiye bugün bir kez daha son dakika deprem haberleriyle sarsıldı. Son olarak Türkiye-İran sınırı ve Akdeniz'de yaşanan ve tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği son depremler arka arkaya geldi. Son depremlere ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD)'dan son dakika açıklamaları geldi. İşte deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi sorularının cevapları...
Gün itibariyle merkez üssü Akdeniz olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 5 Nisan Pazar günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği deprem haberlerinin ayrıntıları...
SINIRDA DEPREM HABERİ!
Kandilli Rasathanesi, saat 15:43'de Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.8, derinliğini ise 22.0 km olarak açıkladı.
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM
AFAD, Akdeniz'de saat 04.44'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı.
SON DEPREMLER HARİTASI (5 NİSAN)
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonuKahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen bir daireye polis tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü kumar oynayan 15 kişi yakalandı. 15 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Bu cezalara ek kumar oynayan 4 kişiye 1225 lira da kumar cezası kesildi. Şüphelilerin yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.