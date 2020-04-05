Deprem mi oldu, nerede saat kaçta oldu? (5 Nisan Pazar) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Akdeniz olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 5 Nisan Pazar günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği deprem haberlerinin ayrıntıları...



SINIRDA DEPREM HABERİ!



Kandilli Rasathanesi, saat 15:43'de Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.8, derinliğini ise 22.0 km olarak açıkladı.



AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM



AFAD, Akdeniz'de saat 04.44'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER HARİTASI (5 NİSAN)







































