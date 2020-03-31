Deprem mi oldu, saat kaçta nerede? (31 Mart Salı) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Adana'da 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 31 Mart Salı itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...



ADANA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi, saat 21:29'da Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (26 MART)



































