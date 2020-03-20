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20.03.2020 - 01:47 |

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (20 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Elazığ olan ve Malatya dahil birçok çevre ilde hissedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (20 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 19 Mart Perşembe meydana gelen son dakika depremleri haritası...

ELAZIĞ 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!

Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:53 'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER HARİTASI (19 MART)

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu (20 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası








 

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