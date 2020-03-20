Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (20 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 19 Mart Perşembe meydana gelen son dakika depremleri haritası...



ELAZIĞ 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:53 'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER HARİTASI (19 MART)





















