Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (24 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 24 Mart Salı meydana gelen son dakika depremleri haritası...



BALIKESİR 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, merkez üssü Balıkesir Bereketli olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Son dakika haberine göre, deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER HARİTASI (24 MART)





























