Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün son olarak merkez üssü Akdeniz olan ve Antalya dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı bölge bir sarsıntı daha yaşandı. Muğla'nın 236 kilometre açığında saat 17.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AYNI YERDE 3 DEPREM
Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün de Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
DEVASA FAY HATTI
Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ