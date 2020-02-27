MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası
ABONE OL
27.02.2020 - 21:26 |

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün son olarak merkez üssü Akdeniz olan ve Antalya dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı bölge bir sarsıntı daha yaşandı. Muğla'nın 236 kilometre açığında saat 17.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AYNI YERDE 3 DEPREM

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün de Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber