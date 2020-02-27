Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (27 Şubat) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı bölge bir sarsıntı daha yaşandı. Muğla'nın 236 kilometre açığında saat 17.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AYNI YERDE 3 DEPREM

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün de Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

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