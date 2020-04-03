03.04.2020 - 21:46 |
Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) Kandilli - AFAD canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Son olarak Van'da yaşanan son dakika depremlerine bir yenisi daha akşam saatlerinde yine 4.7 şiddetinde Akdeniz'den geldi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede oldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika 3 Nisan Cuma son depremler listesi....
Gün itibariyle merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 3 Nisan Cuma günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği 4.3 şiddetindeki Van depreminin ayrıntıları...
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM
AFAD, Akdeniz'de saat 21.15'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.77 olarak açıklandı.
VAN 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!
Kandilli Rasathanesi, saat 12:42'de Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.
SON DEPREMLER HARİTASI (3 NİSAN)