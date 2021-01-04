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04.01.2021 - 09:22 |

Deprem mi oldu? Son dakika deprem AFAD - Kandilli | 4 Ocak deprem listesi

Son depremler... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor. Dün Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? İşte 4 Ocak 2021 son depremler listesi.

Deprem mi oldu? Son dakika deprem AFAD - Kandilli | 4 Ocak deprem listesi

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son dakika deprem listesine göre Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyorsunuz. Deprem hangi bölgede, kaç şiddetinde meydana geldi her bilgiye son depremler listesinden ulaşabilirsiniz.

4 OCAK 2021 SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

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