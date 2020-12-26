MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020
ABONE OL
26.12.2020 - 22:31 |

Deprem mi oldu? Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi anlık olarak yenileniyor. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğu belirtilen son depremler listesi zaman zaman büyük ilgi görüyor. Peki bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 26 Aralık son deprem haberleri...

Deprem mi oldu? Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020

Zaman zaman araştırma konusu olan son depremler araması internet üzerinden yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Özellikle küçük - büyük sarsıntılar hissedenlerin arayışa koyulduğu son depremler aramasına yönelik merak edilenleri haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem haberleri şu şekilde...

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kısıtlamada yakalandı

8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kısıtlamada yakalandı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 35 ambulans

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 35 ambulans

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet