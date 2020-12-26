26.12.2020 - 22:31 |
Deprem mi oldu? Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi anlık olarak yenileniyor. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğu belirtilen son depremler listesi zaman zaman büyük ilgi görüyor. Peki bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 26 Aralık son deprem haberleri...
Zaman zaman araştırma konusu olan son depremler araması internet üzerinden yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Özellikle küçük - büyük sarsıntılar hissedenlerin arayışa koyulduğu son depremler aramasına yönelik merak edilenleri haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem haberleri şu şekilde...
SON DEPREMLER