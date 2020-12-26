Deprem mi oldu? Son depremler canlı akışı 26 Aralık 2020

Zaman zaman araştırma konusu olan son depremler araması internet üzerinden yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Özellikle küçük - büyük sarsıntılar hissedenlerin arayışa koyulduğu son depremler aramasına yönelik merak edilenleri haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem haberleri şu şekilde...

SON DEPREMLER





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