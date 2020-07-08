08.07.2020 - 09:48 |
Deprem mi oldu? Son depremler güncel liste: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika paylaşımları
Son zamanlarda meydana gelen depremler, vatandaşları en ufak sarsıntıda arayışa geçiriyor. Son depremler güncel liste ise yoğun ilgi görüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika paylaşımlarını haberimize ekledi. En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğu bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. İşte meydana gelen son depremler...
Son zamanlarda Ege Bölgesinde 5 şiddetinde meydana gelen depremler, diğer bölgeleri meraklandırdı. Daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bu depremler, en ufak sarsıntıda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerine yönelmemizi sağlıyor. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç şiddetind emeydana geldi? İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremlerin güncel listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE
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