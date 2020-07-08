Deprem mi oldu? Son depremler güncel liste: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika paylaşımları

Son zamanlarda Ege Bölgesinde 5 şiddetinde meydana gelen depremler, diğer bölgeleri meraklandırdı. Daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bu depremler, en ufak sarsıntıda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerine yönelmemizi sağlıyor. Peki bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu, kaç şiddetind emeydana geldi? İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremlerin güncel listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

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