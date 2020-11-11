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11.11.2020 - 10:01 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 11 Kasım 2020!

Deprem mi oldu? Vatandaşları yakından ilgilendiren bu soru zaman zaman yoğun ilgi görüyor. Sarsıntı hissedenlerin merak araştırdığı son depremler AFAD tarafından yayımlanıyor. İşte 11 Kasım son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 11 Kasım 2020!

Türkiye'de meydana gelen depremler, milyonlarca vatandaşı arayışa geçiriyor. Türkiye'nin deprem bölgesi olması korkutucu olmamakla birlikte, ne kadar erken önlem alınırsa o kadar zararsız geçeceği bilinmesi gerekiyor. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür fikri adeta durumu özetler vaziyette. İşte en son nerede deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için son depremler...

 İZMİR'DE DEPREM!

Gelen son dakika haberine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler listesi 11 Kasım 2020

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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