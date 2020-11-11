Deprem mi oldu? Son depremler listesi 11 Kasım 2020!

Türkiye'de meydana gelen depremler, milyonlarca vatandaşı arayışa geçiriyor. Türkiye'nin deprem bölgesi olması korkutucu olmamakla birlikte, ne kadar erken önlem alınırsa o kadar zararsız geçeceği bilinmesi gerekiyor. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür fikri adeta durumu özetler vaziyette. İşte en son nerede deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için son depremler...

İZMİR'DE DEPREM!

Gelen son dakika haberine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER





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