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02.03.2020 - 09:46 |

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Son depremler listesi (2 Mart)

Günün her saat diliminde merak konusu olan son depremler listesi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. En ufak sarsıntı hissedildiğinde 'deprem mi oldu' aramasına geçen vatandaşlar, 2 Mart Pazartesi son depremler listesini öğrenmek için harekete geçti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika deprem bilgileri oldukça fayda sağlıyor. Depremin nerede olduğunu, kaç şiddetinde olduğunu, enlem - boylam - derinlik ölçüleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem bilgileri haberimizde...

Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Son depremler listesi (2 Mart)

Son dakika haberleri arasında son depremler listesi de merakla araştırılıyor. Anlık deprem bilgilerine erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, 'deprem mi oldu' sorusuna cevap aradıktan sonra depremin yeri ve zamanı hakkında da bilgi almak istiyor. Peki en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler...

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu İşte Son depremler listesi (2 Mart)

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu İşte Son depremler listesi (2 Mart)


Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da gerçekleşebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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