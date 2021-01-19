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19.01.2021 - 09:00 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Son depremler listesi merakla araştırılmaya devam ediyor. Bugün meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sayfasına akın ediyor. Haberimizin içeriğinde de AFAD'ın son deprem paylaşımları yer alıyor. İşte deprem mi oldu, son depremler aramalarını yapanlara yanıtlar...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Gün gün ve anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesine bugün bir yenisi eklendi. Gece 03:41'de Denizli'de 4,20 şiddetinde deprem meydana geldi. Uyku anında hisseden vatandaşlar emin olmak için deprem mi oldu sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşe ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler listesi

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DENİZLİ'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Büyüklük: 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km

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