Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Gün gün ve anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesine bugün bir yenisi eklendi. Gece 03:41'de Denizli'de 4,20 şiddetinde deprem meydana geldi. Uyku anında hisseden vatandaşlar emin olmak için deprem mi oldu sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşe ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER





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DENİZLİ'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Büyüklük: 4.2 (ML)

Yer : Acipayam (Denizli)

Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ

Enlem : 37.0380 N

Boylam : 29.0896 E

Derinlik : 10.11 km