Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son dakika haberine göre Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu, son depremler listesi aramalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da da hissedilen deprem kaç şiddettindeydi? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'da yer alan bilgiye göre Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.91 olarak açıklandı.

İSTANBUL DA SALLANDI

Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER