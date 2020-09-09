MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi
ABONE OL
09.09.2020 - 01:34 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi sallandı. Son dakika haberine göre, şiddetli deprem meydana geldi. Peki nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Eylül son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son dakika haberine göre Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu, son depremler listesi aramalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bir yenisini daha  ekledi. İstanbul'da da hissedilen deprem kaç şiddettindeydi? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'da yer alan bilgiye göre Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.91 olarak açıklandı.

İSTANBUL DA SALLANDI

Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

Polisten kına gecesi baskınıBursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 9 Eylül AFAD - Kandilli Rasathanesi

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Son dakika: Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber