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03.04.2020 - 09:02 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Deprem mi oldu? Son depremler listesi merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son dakika deprem bilgileri haberimizde...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

3 Nisan 2020 Cuma günü son depremler listesi merakla araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusunun ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika paylaştığı deprem bilgileri öğrenilmek isteniyor. Depremin şiddeti, enlemi, boylamı ve nerede olduğu bilinmek isteniyor. İşte son depremler...

VAN'DA DEPREM

Gelen son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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