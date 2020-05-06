Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberlere göre, AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 5.4 km olarak belirtilirken saati 02.23 olarak açıklandı.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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