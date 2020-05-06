MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
ABONE OL
06.05.2020 - 07:35 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Deprem mi oldu? Son depremler listesi merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgileri yoğun ilgi görüyor. Nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek isteyenler için haberimizin içeriğinde son depremler listesini paylaştık. İşte son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler, deprem haberleri, deprem mi oldu sorularına cevap arayan vatandaşlar haberimizin içeriğinden bilgilenebilir. Ülkemizde meydana gelen depremleri yakında takip eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgilerini öğrenmek istiyor. En son nerede deprem olduğu, kaç şiddetinde deprem olduğu, depremin enlemi, boylamı ve derinliği hakkında bilgi edinmek isteyenler için son depremler detayları haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 

Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberlere göre, AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 5.4 km olarak belirtilirken saati 02.23 olarak açıklandı.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu Son depremler listesi AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

‘Ruslardan başka türlü dost olur’a takipsizlik

Sıradaki Haber