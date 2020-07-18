Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri

Son zamanlarda meydana gelen depremler vatandaşların dikkatli olması konusunda adeta uyarıcı oluyor. Yer yer sarsıntı hissedilen illerde yaşayan vatandaşlar, nerede deprem oldu, deprem mi oldu aramalarını gerçekleştiriyor. 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait son depremler listesini ise haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler...

DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ





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