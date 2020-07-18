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18.07.2020 - 11:29 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika meydana gelen depremleri paylaşmaya devam ediyor. Depremin nerede olduğunu, kaç şiddettinde olduğunu duyuran AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak son depremler listesini resmi internet sayfaları üzerinden yayımlıyor. Peki bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 18 Temmuz 2020 son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri

Son zamanlarda meydana gelen depremler vatandaşların dikkatli olması konusunda adeta uyarıcı oluyor. Yer yer sarsıntı hissedilen illerde yaşayan vatandaşlar, nerede deprem oldu, deprem mi oldu aramalarını gerçekleştiriyor. 18 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait son depremler listesini ise haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler...

DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri

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