Deprem mi oldu? Son depremler listesi! En son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür.

Son dakika deprem haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi gün gün saat saat deprem haberlerini yakından inceliyor. Dpremin kaç şiddetinde olduğu, deprem eni, boylamı, depremin nerede ve saat kaçta meydana geldiği paylaşılıyor. İşte Deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, EN SON NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?





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