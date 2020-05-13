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13.05.2020 - 12:18 |

Deprem mi oldu? Son depremler listesi! En son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler listesi merakla araştırılıyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu bilinmek isteniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. İşte güncel son depremler listesi haberimizde...

Deprem mi oldu? Son depremler listesi! En son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür.

Son dakika deprem haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi gün gün saat saat deprem haberlerini yakından inceliyor. Dpremin kaç şiddetinde olduğu, deprem eni, boylamı, depremin nerede ve saat kaçta meydana geldiği paylaşılıyor. İşte Deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, EN SON NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Deprem mi oldu Son depremler listesi En son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu

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Ayılar Artvin’i mesken tuttuArtvin il ve ilçe merkezlerine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Hopa’da ilçe merkezine inen ayı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçince, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüler ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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