MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Ağustos son depremler listesi...
ABONE OL
15.08.2020 - 20:46 |

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Ağustos son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ederken Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremlerin şiddetini ve meydana geldiği merkez üsssünü açıklıyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Ağustos son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açabiliyor. 2020 yılı içerisinde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathaesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu 15 Ağustos son depremler listesi...

Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika... Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

Sağlık Bakanı Koca, corona virüse karşı uyardı: Durup dururken yayılmıyor

Sağlık Bakanı Koca, corona virüse karşı uyardı: Durup dururken yayılmıyor

Sıradaki Haber