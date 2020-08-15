15.08.2020 - 20:46 |
Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 15 Ağustos son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ederken Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremlerin şiddetini ve meydana geldiği merkez üsssünü açıklıyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi...
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açabiliyor. 2020 yılı içerisinde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathaesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ