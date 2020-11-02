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02.11.2020 - 09:11 |

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

2020 yılında ülkemizde birçok deprem meydana geldi. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 30 Ekim İzmir Seferihisar açıklarında 6.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem herkesi büyük üzüntüye boğdu. Yaşanan şiddetli depremin ardından bölgede birçok deprem meydana geldi. İşte 2 Kasım'da Türkiye'de meydana gelen depremler listesi...

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 2 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Aktif fay hatları üzerinde olan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. 2020 yılında çok sık yaşadığımız doğa olaylarından bir tanesi olan depremlerin bu yıl içerisindeki en şiddetlisi 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetinde deprem ve son olarak 6.9 şiddetinde İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem oldu. Yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bir taraftan da bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (KANDİLLİ RASATHANESİ 2 KASIM)

Deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu 2 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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