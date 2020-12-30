Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Aralık)

En son nerede deprem oldu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler yıkıcı etkilere de sahip olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi birçok bilgi açıklamalarda yer alıyor. İşte 30 Aralık son depremler listesi...

30 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

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