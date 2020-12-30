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30.12.2020 - 08:55 |

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Aralık)

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. 2020 yılında Elazığ ve İzmir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından onlarca vatandışımız hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (30 Aralık)

En son nerede deprem oldu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler yıkıcı etkilere de sahip olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi birçok bilgi açıklamalarda yer alıyor. İşte 30 Aralık son depremler listesi...

30 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu (30 Aralık)

 SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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