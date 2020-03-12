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12.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Depreme üst kurul önerisi

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, deprem konusunda yaptığı toplantıda ‘Üst Komite’ oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kurul, inceleme ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı’na sunacak

Depreme üst kurul önerisi

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan “Deprem Teknolojileri ve Koordinasyonu” gündemi ile toplandı. Alanlarında uzman akademisyenlerin katılımı ile “Deprem” konusunu değerlendiren ve ülke ihtiyaçları ile yeni teknolojilerin sağladığı fırsatları ele alan kurul, bu konudaki inceleme ve önerilerini Cumhurbaşkanlığına sunma kararı aldı.

Toplantıda, deprem konusunda çalışan tüm paydaşların ortak hareket etmesini sağlayacak bir üst komite teşkil edilmesi en önemli tavsiyelerden biri olarak dikkat çekti. Kurul üyeleri ve akademisyenler tarafından Türkiye’de AFAD, MTA ve TÜBİTAK’ın da dâhil olduğu birçok kurum, kuruluş ve üniversitelerin deprem konusunda nitelikli çalışmalar yapmakla birlikte, deprem odaklı yer bilimleri ekosisteminde eşgüdümün sağlanması için dünyada emsalleri görülen bir yapıya ihtiyaç olduğu, bu sebeple bir “Üst Komite” oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kısa vadeli çözüm

Yapılan istişareler sonucunda, deprem konusunda kısa vadeli çözümler olarak, ülkemizin bilgi birikiminin değerlendirilmesi ve bir takım hızlı desteklerin sağlanması gerektiği belirtildi.

Deprem öncesi ve sonrası araştırmaları destekleyen acil durum mekanizmalarının oluşturulması, altyapı paylaşımı ve araştırma sonuçlarının ortak değerlendirilmesi başlıkları ön plana çıktı.

Kurul toplantısında ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ile deprem mastır planlarının oluşturulması, deprem odaklı yer bilimleri araştırmalarının toplumsal faydaya dönüşmesinde teknoloji transfer ofislerinin aktif kullanılması ve yerel paydaş iletişiminin güçlendirilmesi konularında gerekli adımlarının atılması değerlendirildi.

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