Depremi yaşadılar kurtarıcı oldular

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde arama - kurtarma ekiplerinin az olmasının eksikliği ve önemi görüldü. Gölcük’te depremi yaşayanlar, 10 Kasım 1999’da Gölcük Arama- Kurtarma Derneği’ni kurdu. Arama- kurtarma çalışmalarında kullanılması için gerekli teçhizat ve aletler temin edilerek eğitimler verildi. Gölcük Arama Kurtarma Derneği üyeleri, yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulundu.

‘Arkadaşlarımız öldü’

Marmara depreminin kendilerine ders verdiğini belirten Gölcük Arama Kurtarma Derneği Tim Komutanı Necmi Kocaman, “Asrın afetini yaşadığımızda ülke olarak hazırlıksızdık. Bu depreme materyalimiz olmadan yakalanmıştık. Bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle yüzlerce, binlerce arkadaşımızın ölüm acısını yaşadık. Bize 17 Ağustos ders verdi” dedi.

20 bin 850 kişiye eğitim

Gönüllü olarak çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Kocaman, “Öncelikli çalışmalarımız depremle alakalıydı ama sel, çığ ve medikal kurtarma yani afetle alakalı olan her şeyde bize verilen görevlerde çalışmalarımız oldu. Bu yıl 6 aylık eğitime katılan 11 kursiyer daha ekibimize katıldı. Marmara Depremi’nin ardından kurulduğumuz bugüne kadar okullar, vatandaşlar ve kursiyerlerimiz olmak üzere 20 bin 850 kişiye eğitim verdik” diye konuştu.

Yüzyılın felaketi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 1999 yılında 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece saat 03.02’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen 7.4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara Bölgesi’nde, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kırılmasıyla meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da can ve mal kaybına neden oldu. Resmi rakamlara göre, Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı, 5 bin 840 kişi kayboldu. Toplam 365 bin bina zarar görürken, bunlardan 112 bin 735’i yıkıldı veya ağır hasar aldı.