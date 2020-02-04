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04.02.2020 - 09:17 | | DHA

Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Altınkuşak köyündeki 708 yıllık Beyzade Egendi Konağı, hasar görmedi. Konağın 4'üncü kuşak varislerinden Bülent Bayoğlu (63), 38 odalı konağın yapımının 11 yıl sürdüğünü söyledi.

Depremin vurduğu Elazığ'da 708 yıllık konak, sapasağlam ayakta kaldı

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yapısal olarak Elazığ'ın yüzde 30'u etkilendi. Elazığ kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Altınkuşak köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait 708 yıllık Beyzade Efendi Konağı, depremde hasar almadı. 1312 yılında Beyzade Efendi’nin oğlu Muhammed Nuri tarafından yapılan konak, günümüze kadar irili ufaklı birçok depremi atlattı. Konağın depremlerden etkilenmemesinden, mimarinin, mühendisliğin ve yapısal malzemelerin büyük payı bulunuyor.

YÜZYILLARDIR DEPREMLERDEN ETKİLENMEDİ

Konağın 4'üncü kuşak varislerinden Bülent Bayoğlu, son yaşanan depremde konağın bir hasar görmediğini belirterek, "Dört kuşaktır bu konak bizde. Beyzade Efendi’nin büyük oğlu Muhammed Nuri tarafından 1312 yılında 10 dönüm arazi üzerinde inşa edilen bir yapı. Konağın yapımı 11 yıl sürmüş. 38 odası bulunuyor. Şu ana kadar yaşanan depremlerden ciddi bir hasar almadı çok şükür. Buranın aslına uygun yeniden restore edilmesi ile ilgili görüşmelerimiz var. İstiyoruz ki halka açalım ve nesilden nesle devam etsin" dedi.

Hamile kadın ve bebekleri bulunan aileye dehşeti yaşattılarMersin’de yol verme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi, 2 şahsı falçata, sopa ve kürekle çeşitli yerlerinden yaraladı. 6 aylık bebek ile 7 aylık hamile kadının bulunduğu araçta saldırıya uğrayan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 200 dikiş atılırken, olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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