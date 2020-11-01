01.11.2020 - 15:35 | | DHA
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında flaş gelişme!
İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından Konya’da sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan A.A. ile E.S. (17) hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, İzmir'de yıkıma neden olan depremle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan A.A. ile E.S. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.