Depremzedeler vagona yerleşti!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle birlikte yüzlerce vatandaş mağdur kaldı. Türkiye'nin birçok yerinden ve kurumundan destekler gelirken, TCDD, Elazığ tren garında ultra lüks vagonlarını depremzede vatandaşlarına açtı. Gardaki vagonlar ev ortamına aratmazken, içinde fırınından, koltuk takımına kadar gerekli tüm ihtiyaçları bulunuyor. Sabah saatlerinde depremzedelere çorba ikram edilirken, öğle ve akşam ise sıcak yemek hazırlanıyor.

“BU HİZMET ÇOK GÜZEL, BEKLEMİYORDUK”

Tren garında vagonda Cankuş adlı kuşlarıyla vagonda kalan Halil Çelik, bu hizmetin çok güzel olduğunu, beklemedikleri bir şeydi olduğunu söyledi.

Çelik, “Ben böyle çadır bekliyordum, konteyner bekliyordum veya onları da bulamazdım diye düşünüyordum. Devletin imkanları, hükümetimiz, idarecilerimiz hepsinden Allah razı olsun. Bu imkanı bize sağladılar gayet güzel. Çok memnunuz, herhangi bir sıkıntı yok. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği hepsi böyle fazlasıyla var. Yetkililer gayet iyi, iletişimi bire bir kuruyorlar. Burada demir yolu vagonunda kalan bir sürü insan var. Yiyecek, giyim, gıda bütün imkanlar eksiksiz sunmuşlar. Allah razı olsun” dedi.

Halil Çelik’in eşi Menduha Çelik, ise buradan Allah devletimizden razı olsun, bütün büyüklerden, Bizlere bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.